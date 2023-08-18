Киев, 18 августа, 2023, 18:55 — ИА Регнум. Воевавший на стороне ВСУ бывший парашютист из Великобритании Дэниел Берк пропал без вести на Украине. Об этом сообщила газета Daily Telegraph.

Иван Шилов ИА Регнум

По её данным, 36-летний уроженец Манчестера служил в парашютно-десантном полку армии Великобритании, в том числе в Афганистане, позже работал строителем, затем отправился в Сирию к курдским бойцам, которые воевали против ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Отмечается, что после возвращении на родину военнослужащего обвинили в оказании помощи курдским отрядам в планировании терактов против Турции, он провёл под стражей семь месяцев, но затем дело было прекращено.

В материале указано, что в 2022 году Берк прибыл на Украину, где организовал собственное подразделение «Тёмные ангелы», но после перестал участвовать в боевых действиях и якобы начал помогать в эвакуации из прифронтовой зоны.

По информации агентства, Берк проживал в подконтрольном киевским властям городе Запорожье, уже неделю он не выходит на связь. По данному факту полиция Украины организовала расследование, МИД Великобритании находится в контакте с его семьей.

Газета приводит слова одного из товарищей Берка, который рассказал, что люди заходили в его квартиру, в ней находились все вещи пропавшего, в том числе ноутбук.

«Исходя из этого, мы думаем, что, возможно, он пропал в самом Запорожье, а не на передовой», — предположил его товарищ.

Как передавало ИА Регнум, 23 июля президент России Владимир Путин заявил, что иностранные наёмники на стороне Вооружённых сил Украины несут значительные потери из-за своей глупости. Он пообещал доводить до сведения западной общественности информацию о масштабе потерь среди наёмников на стороне Украины.

По данным Минобороны, на территорию Украины с 24 февраля 2022 года для участия в боевых действиях на стороне ВСУ прибыли 11 675 наёмников из 84 стран. Самые многочисленные формирования прибыли из США, Грузии, Канады и Польши.

По данным ведомства, достоверно известно о ликвидации по состоянию на 30 июня 4845 иностранцев, в основном граждан США, Канады и Европы, ещё 4801 иностранный боевик сбежал с территории Украины.

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что американские наёмники на Украине и украинские националисты верят в то, что у них есть право безнаказанно нарушать международные гуманитраные законы. Ранее газета New York Times опубликовала статью, в которой говорилось, что в боевых действиях на Украине активны такие люди, которым в США не позволили бы даже приблизиться к полю боя. Несмотря на это, у них есть свободный доступ к американскому оружию и полная уверенность, что международное право и правила ведения войны на них не распространяются.