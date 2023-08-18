Минск, 18 августа, 2023, 18:07 — ИА Регнум. Международный антифашистский конгресс в Минске призвал создать трибунал для привлечения к уголовной ответственности украинских неонацистских преступников. Об этом говорится в резолюции, принятой 18 августа на форуме в Минске.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Второй Международный антифашистский конгресс <…> призывает содействовать усилиям по созданию международного трибунала для привлечения к уголовной ответственности неонацистских военных и политических преступников Украины», — говорится в документе

Отмечается необходимость всесторонне и объективно оценивать события в странах, где возрождается фашистская идеология.

Участники конгресса призвали политические партии, общественные движения к объединению в единый международный антифашистский фронт, а СМИ — к правдивому освещению событий и осуждению любых проявлений фашизма, нацизма и шовинизма.

В резолюции отмечается необходимость разоблачать авторов фальсификаций истории войн, решения коллективного Запада по пересмотру уроков Великой Отечественной и Второй мировой войн.

Кроме того, содержится призыв совершенствовать международное и национальное право, гарантирующее наказание фашистских преступников и недопущение реабилитации фашизма.

Второй Международный антифашистский конгресс проходит в Минске. В нём принимают участие представители более чем 30 стран мира.

Как ранее сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин в феврале заявил, что нынешние неонацисты на Украине пользуются названиями немецких нацистов и наносят свастики на свою бронетехнику. Он отметил, что они не скрывают, чьими наследниками себя считают.

Кроме того, в Сети не раз появлялись фотографии украинских военных с нацистской символикой. Так, в апреле в бою под Кременной российские военные взяли в плен неонациста с шевроном дивизии СС «Галичина». Тогда же в Артёмовске на оставляемых ВСУ позициях были найдены атрибуты с нацистской символикой, например нож со свастикой, шевроны.

Доктор политических наук, действительный член Академии политической науки, профессор МГУ, член Научного совета Российского военно-исторического общества (РВИО) Сергей Черняховский в беседе с ИА Регнум заявил, что на Украине утвердился нацистский режим.