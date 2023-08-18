Москва, 18 августа, 2023, 18:01 — ИА Регнум. Возбудить уголовное дело по факту вандализма в отношении памятника Советской армии в Софии поручил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Об этом 18 августа сообщила пресс-служба ведомства.

Иван Иванов

«Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения памятника Советской армии в Болгарии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Бастрыкин также поручил центральному аппарату ведомства во взаимодействии с МИД РФ расследовать факт осквернения памятника.

Ранее сообщалось, что в ночь на 18 августа в Софии неизвестные напали на палаточный городок защитников памятника Советской армии. По словам очевидцев, несколько десятков молодых людей в масках забросали территорию городка петардами, затем разбили тяжёлыми предметами гранитную плиту монумента и разрисовали его подножие.

Как передавало ИА Регнум, посольство России в Болгарии выразило возмущение актом вандализма в отношении памятника Советской армии в Софии. Отмечается, что многострадальный монумент, который призван увековечить подвиг героев, сражавшихся за свободу от нацизма, давно стал заложником личных амбиций и политических игр.