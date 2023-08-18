Москва, 18 августа, 2023, 17:40 — ИА Регнум. Генеральным директором Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) назначен Владимир Гусаков, который сменит на этом посту Михаила Сухова, покидающего его по собственному желанию. Об этом сообщила пресс-служба АКРА.

ИТАР-ТАСС/ Юрий Машков Владимир Гусаков

Отмечается, что Совет директоров агентства принял решение о прекращении полномочий гендиректора агентства Михаила Сухова по его инициативе с 30 августа 2023 года и переходе его на должность советника Совета директоров АКРА.

Уточняется, что гендиректором агентства назначен член Совета директоров АКРА, управляющий директор по взаимодействию с эмитентами и органами власти Московской Биржи Владимир Гусаков, который возглавляет комитет по стратегии агентства с 2020 года.

Сухов пояснил, что его решение связано с достижением поставленных перед ним целей в администрировании и бизнесе, а также с желанием сосредоточиться в АКРА на более творческих аналитических и методологических направлениях.

Бывший заместитель председателя ЦБ России Михаил Сухов пришёл в АКРА весной 2020 года. с 1993 по 2016 год он занимал различные должности в Банке России. В 2016–2018 годах занимал должность зампреда правления банка ВТБ.

Владимир Гусаков с 2013 года занимал должность управляющего директора Мосбиржи по взаимодействию с эмитентами и органами власти. С 2009 года он был вице-президентом и управляющим директора по корпоративному развитию Мосбиржи.