Сальдо запретил использование любых беспилотников в Херсонской области
Москва, 18 августа, 2023, 17:32 — ИА Регнум. В Херсонской области запретили использование любых беспилотных летательных аппаратов. Соответствующий приказ подписал глава региона Владимира Сальдо.
«Использование воздушных судов всех типов, т.е. любых беспилотных летательных аппаратов, запрещается до особого распоряжения», — написал Сальдо в своём Telegram-канале.
По его словам, разрешается использование воздушных судов юридическими и физическими лицами на основании решения оперативной группы военного коменданта Херсонской области.
Эти меры были приняты в целях усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, отмечается в сообщении.
Ранее глава региона рассказал, что за первую половину августа потери ВСУ на херсонском направлении составили около 400 человек убитыми и ранеными. Он добавил, что из них около 100 человек погибли в лодках при попытках переправиться или высадиться на левый берег Днепра.
При этом сообщалось, что трое украинских военных переплыли на лодке реку Днепр и сдались в плен российским военнослужащим из-за голода на позициях, плохого отношения командования и недостатка боевой подготовки.
13 августа сообщалось, что Вооружённые силы Украины обстреляли и разрушили штаб гуманитарной помощи в Алёшках в Херсонской области. В результате обстрела никто не пострадал. Власти отметили, что это уже не первый случай, когда украинская армия обстреливает штаб. Так, 3 июля мощный взрыв прогремел в метре от здания, где выдавались продуктовые наборы и бутилированная вода.