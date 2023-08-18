Москва, 18 августа, 2023, 17:32 — ИА Регнум. В Херсонской области запретили использование любых беспилотных летательных аппаратов. Соответствующий приказ подписал глава региона Владимира Сальдо.

Иван Шилов ИА Регнум

«Использование воздушных судов всех типов, т.е. любых беспилотных летательных аппаратов, запрещается до особого распоряжения», — написал Сальдо в своём Telegram-канале.

По его словам, разрешается использование воздушных судов юридическими и физическими лицами на основании решения оперативной группы военного коменданта Херсонской области.

Эти меры были приняты в целях усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, отмечается в сообщении.

Ранее глава региона рассказал, что за первую половину августа потери ВСУ на херсонском направлении составили около 400 человек убитыми и ранеными. Он добавил, что из них около 100 человек погибли в лодках при попытках переправиться или высадиться на левый берег Днепра.

При этом сообщалось, что трое украинских военных переплыли на лодке реку Днепр и сдались в плен российским военнослужащим из-за голода на позициях, плохого отношения командования и недостатка боевой подготовки.

13 августа сообщалось, что Вооружённые силы Украины обстреляли и разрушили штаб гуманитарной помощи в Алёшках в Херсонской области. В результате обстрела никто не пострадал. Власти отметили, что это уже не первый случай, когда украинская армия обстреливает штаб. Так, 3 июля мощный взрыв прогремел в метре от здания, где выдавались продуктовые наборы и бутилированная вода.