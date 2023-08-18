Москва, 18 августа, 2023, 17:17 — ИА Регнум. В Москве возбуждено уголовное дело по факту нападения на журналистов ВГТРК, подозреваемые задержаны, сообщили 18 августа в Следственном комитете РФ.

Иван Шилов ИА Регнум

«Следственными органами ГСУ СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов)», — сказано в сообщении ведомства.

Инцидент произошёл накануне, 17 августа. Съёмочная группа программы «Вести. Дежурная часть» канала «Россия 24» по заданию редакции приехала снимать репортаж о так называемых «профессиональных соседях» в доме на Касимовской улице в Москве, напомнили в СК.

Двое мужчин помешали сотрудникам ВГТРК выполнять свою работу, применили к ним физическую силу, при этом злоумышленники знали, что перед ними журналисты, отметили в Следственном комитете. Подозреваемые задержаны, в ближайшее время следствие будет ходатайствовать об избрании им меры пресечения.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в июле 2023 года в Нижегородской области было возбуждено уголовное дело о воспрепятствовании профессиональной деятельности журналистов. Инцидент произошёл во время съёмок репортажа об одной из свалок региона. Охранник избил оператора съёмочной группы, а также двух активистов-экологов.

В ноябре 2022 года в Тульской области был установлен и задержан злоумышленник, на протяжении длительного времени угрожавший сотруднику одного из местных изданий. Подозреваемый требовал изменения текста связанной с ним публикации и грозил в случае отказа учинить расправу над журналистом.

В октябре 2022 года в Омске следователи проверяли информацию о нападении на журналистов местного «12 канала». Инцидент произошел, когда корреспондент и оператор готовили сюжет об аресте мужчины, подозреваемого в торговле наркотиками. Родственники задержанного требовали прекратить съёмку, угрожали корреспонденту, а затем набросились на журналистов, сломав технику.