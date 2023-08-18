Кишинёв, 18 августа, 2023, 17:19 — ИА Регнум. МИД Молдавии выразил сожаление в связи с решением Москвы запретить въезд в Россию для ряда официальных молдавских лиц. Об этом заявил Игорь Захаров, советник по коммуникациям главы МИД республики Нику Попеску, слова которого приводятся в Telegram-канале ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Ответное решение российской стороны вызывает сожаление, российские власти не в первый раз прибегают к подобным мерам», — отметил он, добавив, что Молдавия продолжает активно противодействовать неким «дестабилизирующим действиям».

Ранее МИД России вызвал посла Молдавии Лилиана Дария, ему был заявлен протест в связи с сокращением Кишинёвом численности сотрудников российских учреждений. Также послу сообщили в МИД, что Москва закрывает въезд ряду официальных лиц Молдавии в качестве асимметричной ответной меры.

Как передавало ИА Регнум, о планах сократить численность персонала посольства России в Кишинёве стало известно 26 июля. По словам министра иностранных дел Молдавии, некоторые сотрудники российской дипмиссии якобы могут быть причастны к дестабилизации ситуации в Молдавии.

Такой вывод был сделан на основании того, что власти Молдавии насчитали на крыше посольства РФ в Кишинёве 28 антенн и спутниковых тарелок, а это, как утверждалось, больше, чем число антенн, установленных на посольстве России в Бельгии.

МИД Молдавии уведомил российского посла Олега Васнецова о необходимости сокращения персонала посольства РФ до 10 дипломатических работников и 15 работников, отвечающих за административные, технические и другие функции.

В понедельник 45 сотрудников посольства РФ вместе с семьями покинули Молдавию.