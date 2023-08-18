Оттава, 18 августа, 2023, 17:17 — ИА Регнум. Канада ввела санкции против Московского городского суда, а также Басманного и Хамовнического районных судов столицы. Об этом 18 августа сообщили в канадском правительстве.

Софья Сандурская/ТАСС

Также отмечается, что ограничения введены против 15 физических лиц, которые являются представителями областей юстиции и безопасности в РФ.

В их числе, в частности, официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, заместители председателя СК Эдуард Кабурнеев, Елена Леоненко и Сергей Горяйнов, замминистра юстиции Евгений Забарчук.

Как сообщало ИА Регнум, 20 июля Канада расширила санкции против России, внеся в список 39 физических и 25 юридических лиц. Под органичения попали российские банки, сотовые операторы, министерства и министры, деятели культуры, а также лица и компании, связанные с военно-промышленным комплексом и ядерной сферой.

В частности, в санкционный список были внесены продюсер Иосиф Пригожин, певицы Валерия и Юлия Чичерина, певцы Тимати и Филипп Киркоров, актёры Дмитрий Харатьян и Иван Охлобыстин, режиссёр Никита Михалков.