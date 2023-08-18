Екатеринбург, 18 августа, 2023, 17:28 — ИА Регнум. В Екатеринбурге был убит 32-летний темнокожий аспирант Уральского федерального университета (УрФУ), который приехал из Габона. Об этом сообщило в URA. RU, ссылаясь на источник.

Кадр из видео Аспирант Франсуа Нджелассили

Отмечается, что в ночь на 18 августа аспирант в компании девушки находился в ресторане быстрого питания на улице Малышева, где они распивали алкоголь.

«Когда я вышла, они ещё там были, и завязывался конфликт», — приводит агентство слова собеседницы.

Уточняется, что аспирант скончался от ножевого ранения.

Как передавало ИА Регнум, в Санкт-Петербурге нашли тело пропавшей в декабре 2022 года 19-летней студентки Санкт-Петербургского государственного университета. Сообщение о пропаже студентки распространили 29 декабря 2022 года. Она училась на первом курсе факультета социологии. По данным поисковиков, девушка ушла в неизвестном направлении, когда была в Петергофе, потом перестала выходить на связь.