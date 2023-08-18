Минск, 18 августа, 2023, 17:04 — ИА Регнум. Военно-политическое руководство Украины хочет спровоцировать глобальную катастрофу в Европе. Об этом 18 августа заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин, выступая на пленарном заседании международного антифашистского конгресса в Минске.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Сегодня всё более отчетливо проявляется стремление военно-политического руководства Украины спровоцировать глобальную катастрофу в Европе», — сказал Хренин.

Он добавил, что киевский режим применяет тотальные террористические практики в отношении мирных граждан и объектов не только в России, но и на Украине. По его словам, даже фашисты по отношению к немцам подобного не практиковали.

Также глава белорусского минобороны подчеркнул, что киевский режим по указанию западных кураторов осуществлял уничтожение русскоязычного населения в Донбассе и Крыму руками украинских неонацистских формирований.

Он отметил, что и в прибалтийских государствах также демонстративно стали ущемляться права русских на сохранение этнической идентичности.

Как ранее сообщало ИА Регнум, в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что Россия призывает украинских военнослужащих повернуть оружие против киевского режима или капитулировать. Отмечается, что киевский режим продолжает обстреливать мирные районы российских городов и сёл, осуществляя таким образом террористические атаки. Следственный комитет РФ расследует эти факты, виновным не уйти от наказания, суды уже выносят приговоры по таким делам.