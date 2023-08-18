Москва, 18 августа, 2023, 19:12 — ИА Регнум. Если Украина не пойдёт на мировую, то рано или поздно операция российского десанта, предполагающая захват Одессы, будет неизбежной. Об этом корреспонденту ИА Регнум 18 августа заявил военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер спрогнозировал, что Киев может потерять контроль над Одессой, если не признает поражение своих украинских войск.

«О необходимости возвращения Одессы, Николаева и взятии под контроль всего черноморского побережья Украины — об этом открыто говорят и российские эксперты, — сказал Перенджиев. — С нашей стороны есть понимание о том, что если Украина не пойдёт на мировую, то операция наших морских десантов неизбежна. И мы подготовку в этой операции фактически начали, нанося удары по инфраструктуре в Одессе и другим черноморским объектам, и взяли под контроль морские коммуникации».

Это, по его словам, не значит, что ВС РФ в ближайшее время начнут эту операцию. Сейчас задача российских войск — отражать контрнаступление ВСУ до тех пор, пока оно не выдохнется.

Перенджиев призвал не забывать, что Одесса — это крупнейший порт на Чёрном море, и если Украина лишится там своего присутствия, то превратится в сухопутную страну и будет крайней ослаблена.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по словам Риттера, Россия располагает всеми необходимыми ресурсами для того, чтобы наступать на Одессу. Он полагает, что если ставка киевского режима на контрнаступление не сыграет, то на линии фронта будет всё больше прорывов российских войск.

До этого бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Одесса имеет такое огромное историческое значение для России, которое можно сравнить с тем, какое Техас имеет для США.

Кроме того, он заявил, что из-за неспособности ВСУ продолжать боевые действия в полном объёме в скором времени Киев может лишиться Одессы. Джонсон считает, что с каждым днём шансы на то, что Украина удержит этот пункт, уменьшаются.

Итальянское издание IL Fatto Quotidiano также предположило, что Украина рискует потерять Одессу.