Москва, 18 августа, 2023, 16:52 — ИА Регнум. Западная демократия в настоящее время представляет собой власть меньшинства, России это не подходит, заявила 18 августа в своём выступлении на форуме «Территория смыслов» председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова.

АГН Москва/Global Look Press Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова

Главу ЦИК попросили прокомментировать интервью пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова газете The New York Times. Издание сообщило, что Песков якобы заявил о предстоящей победе Владимира Путина на президентских выборах с результатом 90%, а сами выборы в России назвал не демократией, а «дорогостоящей бюрократией». Сам Песков заявил, что его слова были резко искажены.

Он объяснил, что говорил о высокой поддержке и консолидации граждан вокруг президента.

Можно согласиться с тем, что России не нужна та модель демократии, которая действует сейчас на Западе, сказала Памфилова.

«В том западном понимании — нам этой демократии не нужно. Что такое демократия? Это просто способ формирования власти путем выборов. А в понимании Запада? Что сейчас происходит на Западе? Эта (западная — прим. ред.) демократия — не власть большинства, а власть меньшинства. Вот такой демократии нам не надо», — отметила глава ЦИК.

Также Памфилова напомнила о выражении, согласно которому «настоящая демократия стоит дорого», и отметила, что подлинная демократия действительно недешева, но необходима для формирования качественной системы управления в стране.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в феврале 2023 года министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что у западных стран есть большие проблемы с соблюдением демократических подходов на международной арене. Проблемы связаны с тем, что Запад считает себя выше остальных и не считается с правами других, подчеркнул министр.