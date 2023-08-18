Ульяновск, 18 августа, 2023, 16:49 — ИА Регнум. В Ульяновской области группа вооружённых мужчин вывезла молодого человека в лес и под угрозой убийства заставляла отказаться от трудоустройства могильщиком на кладбище, сообщил источник ИА Регнум.

Иван Шилов ИА Регнум

Мужчина решил устроиться на кладбище Димитровграда. Однако его похитили, положили в багажник и вывезли на пустырь на окраине города.

Там трое мужчин избили пострадавшего, а позже потребовали уволиться, поскольку эту же должность занимают их знакомые.

«На кладбище могильщиками работают их знакомые, которые не хотят терять свои рабочие места», — сказал собеседник агентства.

В настоящее время двоих злоумышленников уже задержали, ещё одного объявили в федеральный розыск.

Как сообщало ИА Регнум, четверо жителей Свердловской области предстанут перед судом за похищение человека, которое по неосторожности повлекло его смерть. Своего отца похитил житель Верхней Пышмы, ему помогали знакомые. Пожилой мужчина захлебнулся кровью в багажнике автомобиля.