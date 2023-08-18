София, 18 августа, 2023, 17:02 — ИА Регнум. Посольство России в Болгарии выразило возмущение актом вандализма в отношении памятника Советской армии в Софии. Соответствующий комментарий опубликован в Telegram-канале российского посольства.

Ferran Cornellà Горельефы памятника Советской Армии в Софии

«Возмущены очередным актом вандализма в отношении Памятника Советской Армии в Софии и посягательством на его защитников, совершенными в ночь на 18 августа», — говорится в комментарии.

Отмечается, что многострадальный монумент, который призван увековечить подвиг героев, сражавшихся за свободу от нацизма, давно стал заложником личных амбиций и политических игр.

«Печально наблюдать, как беспамятство, безродство и низость торжествуют над доблестью и самопожертвованием. Как вместо решения насущных проблем все силы брошены на борьбу с камнем и бронзой», — говорится в сообщении.

Посольство России в Болгарии настоятельно призвало власти Болгарии соблюдать двусторонние договоренности, а также предпринять необходимые меры для защиты объектов совместной истории. В посольстве также призвали привлечь к ответственности виновных в осквернении таких объектов.

Как сообщалось ранее, минувшей ночью в Софии неизвестные напали на палаточный городок защитников памятника Советской армии. По словам очевидцев, несколько десятков молодых людей в масках забросали территорию городка петардами, затем разбили тяжёлыми предметами гранитную плиту монумента и разрисовали его подножие.

Как передавало ИА Регнум, 23 февраля стало известно, что находящийся в Софии памятник Советской армии — освободительнице осквернили неизвестные вандалы. Тогда в пресс-службе посольства России в Болгарии заявили, что вандалы оскорбили не только подвиг советских воинов, освободивших Болгарию от нацизма, но и тысяч своих сограждан-антифашистов, отдавших жизни за то, чтобы болгары остались свободным народом, а в мире не было места «коричневой чуме.

Вандалы 13 августа осквернили памятник советским солдатам на севере Молдавии, установленный у села Корпач в честь выхода советских войск на государственную границу в марте 1944 года. Вандалы изобразили знак профашистской партии и оставили на нём антироссийские надписи. Памятник стал жертвой вандалов не впервые — за последние 10 лет зафиксировали пять подобных случаев, в том числе разрушение гранитной плиты. Ни одного виновного не нашли.

Ранее в столице Словакии Братиславе осквернили военно-мемориальный комплекс «Славин», на территории которого покоятся 6 845 погибших в этой стране в боях с фашистами красноармейцев. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что осквернение мемориалов советским воинам-освободителям в Словакии, не что иное, как «провокационные, противоправные, аморальные» акции. Она отметила, что «попытки вандалов очернить бессмертный подвиг борцов с нацизмом» возмутительны.