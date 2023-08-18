Пхеньян, 18 августа, 2023, 16:43 — ИА Регнум. КНДР поднимала в воздух истребители после вторжения в её экономическую зону разведывательного самолёта США, сообщило 18 августа Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

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Как отмечается в заявлении генштаба Корейской народной армии (КНА), которое приводит агентство, американский самолёт 17 августа вторгся в экономическую зону КНДР на глубину порядка 14 км в районе, расположенном в 520 км от порта Вонсан.

«В ответ на это были подняты истребители КНДР. В результате этих контрмер самолёт США покинул указанный район», — уточняется в заявлении.

О каких-либо инцидентах не сообщается.

Как передавало ИА Регнум, министр обороны КНДР Кан Сун Нам в обращении к участникам XI Московской конференции по международной безопасности заявил, что из-за действий США и их союзников ядерная война на Корейском полуострове уже неизбежна. По его словам, с начала 2023 года Соединённые Штаты усилили масштаб провокаций в регионе, перебросив в Южную Корею значительные объёмы ядерного оружия и проведя ряд крупных учений, легенды которых сводились к уничтожению КНДР.

Кан Сун Нам также отметил, что решить проблему Корейского полуострова посредством переговоров сейчас невозможно, и только угроза ответа сдерживает США и Южную Корею от развязывания ядерного конфликта.

Посол России в КНДР Александр Мацегора в свою очередь заявил, что США и их сателлиты своими агрессивными действиями нагнетают обстановку на Корейском полуострове и подводят её к крайне опасной грани.