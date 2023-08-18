Москва, 18 августа, 2023, 16:59 — ИА Регнум. В Ленинградской области четырёхлетнюю девочку доставили в реанимацию после укуса змеи. Об этом 18 августа сообщила пресс-служба комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга в своём Telegram-канале.

Мария Девахина/РИА Новости

Отмечается, что из Кировского района в Детский городской многопрофильный клинический центр высоких медицинских технологий им. К. А. Раухфуса была доставлена четырёхлетняя девочка, которая пострадала от укуса змеи, она находится в реанимации в тяжёлом состоянии.

В пресс-службе отметили, что согласно данным Городской станции скорой медицинской помощи, в 2022 году в Петербурге от укусов змей пострадали 24 человека, в том числе два ребёнка. В 2023 году пострадавших больше — 26 человек, в том числе шесть детей.

Главный врач Детской клинической больницы им. Н. Ф. Филатова Людмила Исанкина отметила, что в 2023 году в стационар были приняты пять детей после укусов змей, все они прошли через реанимационные отделения, смертельных случаев зарегистрировано не было.

Как передавало ИА Регнум, в Волгограде специалисты центра острых отравлений больницы № 25 спасли подростка, которого укусил каракурт. Подросток помогал бабушке в огороде, когда в левое колено его укусил паук чёрного цвета. Через 15 минут у ребёнка появилась боль в ноге, далее в животе, спине, жжение и боль в груди.

В подмосковном Домодедове в июне на ребёнка напала ядовитая змея. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести. От укуса пострадал четырёхлетний мальчик.