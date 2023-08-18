Москва, 18 августа, 2023, 16:16 — ИА Регнум. Из-за прогнозируемой непогоды в Москве городские службы переведены в режим повышенной готовности. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков. По его словам, во второй половине дня в российской столице ждут сильного дождя, грозы с порывами ветра до 15 метров в секунду.

ИА REGNUM Гроза в Москве

«В связи с этим городские службы переведены в режим повышенной готовности, на круглосуточном дежурстве находятся полторы тысячи аварийных бригад», — отметил Бирюков. Заместитель мэра Москвы рассказал, что специалисты Комплекса городского хозяйства заранее проверяют системы водоотведения.

«Организованы работы по очистке водоприемных решеток, элементов дренажной системы, ливнестоков и колодцев, — сообщил Петр Бирюков. — В местах возможного скопления воды будут размещены аварийные бригады Мосводостока с водооткачивающей техникой». Также принимаются меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся зданий. Под особым контролем находится функционирование систем жизнеобеспечения.

В Москве организовано информирование жителей об ухудшении погоды с использованием каналов СМИ и городских информационных табло, напомнил глава Комплекса городского хозяйства столицы. Сотрудники пожарно-спасательного гарнизона предупреждают о непогоде людей в зонах отдыха и городских парках. Петр Бирюков призвал горожан при ухудшении погоды быть внимательнее, неукоснительно соблюдать правила личной безопасности, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Водителям следует быть аккуратнее на дорогах, строго соблюдать Правила дорожного движения и избегать резких маневров, подчеркнул он.