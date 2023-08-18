Вашингтон, 18 августа, 2023, 16:08 — ИА Регнум. ВСУ в ходе своего контрнаступления несут огромные потери, а столкновения с российской армией «ужасны», рассказали в интервью ABC News наёмники из США, ранее воевавшие в составе украинской армии и в настоящее время находящиеся в киевском госпитале.

Pavlo bagmut/Global Look Press

Один из собеседников телеканала заявил, что в его подразделении выбыло из строя 85% личного состава. Другие наёмники отметили, что российская оборона хорошо организована, а вот попытка ВСУ наступать, напротив, крайне дезорганизована.

«Мы потеряли три «Леопарда» за день, потому что им приказали просто двигаться вперёд, на минное поле», — сказал один из собеседников журналистов.

Наёмники также выразили надежду на то, что возвращаться на фронт в составе ВСУ им больше не придётся.

В Минобороны РФ ранее отмечали, что за два месяца своего неудачного контрнаступления ВСУ потеряли не менее 43 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, без учета наёмников и военнослужащих, ликвидированных в тыловых районах.

Рядовым бойцам ВСУ, которые осознают преступность действий руководства Украины, отдающего приказы о террористических обстрелах мирных городов, следует или повернуть оружие против киевского режима, или капитулировать, заявила 18 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова.

С 24 февраля 2022 года для участия в боевых действиях на стороне ВСУ на Украину прибыли 11 675 наёмников из 84 стран, при этом 4845 иностранных наёмников, в основном из США, Канады и европейских стран, уже уничтожены, а ещё 4801 иностранный боевик сбежал с территории Украины, сообщили в июле 2023 года в Минобороны.