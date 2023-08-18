Москва, 18 августа, 2023, 16:23 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения России отменило регистрацию на противоопухолевый препарат «Мабтера» швейцарской компании Roche. При этом в стране зарегистрирован этот препарат в другой дозировке, его регистрация действует до конца 2025 года. Это указано в документе, опубликованном в реестре лекарственных средств.

Дарья Антонова ИА Регнум

Согласно документу, Минздрав принял решение об отзыве (отмене) регистрационного удостоверения лекарственного препарата «Мабтера» раствор для подкожного введения, 1600 мг и исключении его из единого реестра.

В реестре лекарственных средств имеются данные о регистрации препарата «Мабтера» в дозировке 1400 мг.

В России был зарегистрирован концентрат для приготовления раствора для инфузий «Мабтера», согласно данным реестра лекарственных средств, его ввод в гражданский оборот разрешен бессрочно.

Как передавало ИА Регнум, в марте на открытии фармацевтических заводов в Калининграде, Санкт-Петербурге и Саранске президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия продолжит развивать механизмы поддержки фармацевтической промышленности. Он отметил, что в 2023 году запускается программа по предоставлению инвестиционных кредитов по льготной ставке на создание мощностей по синтезу фармсубстанций и производства лекарств по полному циклу.

Глава государства также поставил задачу нарастить долю отечественных лекарств на рынке и укрепить независимость от зарубежных поставщиков. По его словам, этой цели можно добиться с помощью модернизации оборудования и строительства новых мощностей.