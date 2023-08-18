Курск, 18 августа, 2023, 16:00 — ИА Регнум. Российские военные средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) посадили украинский беспилотник в Курской области. Об этом 18 августа сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своём Telegram-канале.

MOD Russia/Global Look Press

«В Рыльском районе российские бойцы средствами РЭБ посадили украинский дрон-камикадзе. Смертоносный груз не успел сдетонировать», — написал Старовойт.

Он поблагодарил российских военнослужащих, охраняющих рубежи Родины и обеспечивающих безопасность жителей.

Как сообщало ИА Регнум, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в ночь на 18 августа силами противовоздушной обороны (ПВО) при попытке пролёта был уничтожен беспилотник. Он отметил, что, по предварительной информации, пострадавших нет.

Минобороны РФ подтвердило, что в центре Москвы был сбит беспилотник. После воздействия средств поражения ПВО он изменил траекторию полёта и упал на нежилое здание в районе Краснопресненской набережной. Жертв и возгораний нет.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём комментарии отметила, что очередная попытка киевского режима нанести удар беспилотником по Москве подтверждает его преступную сущность.