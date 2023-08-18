Наро-Фоминск, Московская область, 18 августа, 2023, 16:11 — ИА Регнум. В подмосковном Наро-Фоминске весившая 157 кг женщина узнала о том, что находится на 29-й неделе беременности, когда обратилась в больницу из-за резких перепадов настроения и стремительного набора веса, сообщила 18 августа пресс-служба минздрава Московской области на своём сайте.

Иван Шилов ИА Регнум

«Проведённая УЗИ-диагностика показала, что пациентка находится на 29-й неделе беременности. При этом до этого момента за медицинской помощью она не обращалась», — сказано в релизе.

Как отметила заместитель главного врача Наро-Фоминского перинатального центра по акушерско-гинекологической помощи Евгения Иксанова, куда женщину отправили для наблюдения беременности, ситуация осложнялась достаточно большим весом пациентки, а также диагностированным ранее диабетом второго типа.

В 37 недель беременности ей сделали кесарево сечение, операция прошла успешно и на свет появилась девочка весом 3400 г и ростом 54 см.

«Благодаря слаженной работе нашей команды и предварительной подготовке новорожденная абсолютно здорова», — уточнила Иксанова.

Как передавало ИА Регнум, ранее в минздраве Новосибирской области рассказали, что в регионе самой молодой мамой стала 11-летняя девочка. Замминистра здравоохранения области Татьяна Анохина отметила, что подобные случаи — редкость, а не система.