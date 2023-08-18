Вашингтон, 18 августа, 2023, 15:49 — ИА Регнум. Киев может потерять контроль над Одессой, если президент Украины Владимир Зеленский не признает поражение ВСУ. Об этом 18 августа заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Уже слишком поздно. Думаю, что в скором времени ВСУ потерпят поражение на поле боя, и вопрос в том, как Киев захочет закончить конфликт с политической точки зрения», — сказал Риттер.

Он добавил, что если Украина откажется сдаться, то Россия при необходимости может продолжить наступление и пойти на Одессу, у неё для этого есть все необходимые ресурсы.

По его словам, если ставка киевского режима на контрнаступление не оправдается, то на линии фронта будет всё больше прорывов российских войск.

Как сообщало ИА Регнум, бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Одесса имеет огромное историческое значение для России, а потому желание Москвы вернуть свои земли понятно и оправданно. Также он подчеркнул, что из-за неспособности ВСУ продолжать боевые действия в полном объёме Киев может вскоре потерять контроль над Одессой. Шансы Киева на удержание контроля над этим городом снижаются с каждым днём, отметил экс-аналитик.

Обозреватель итальянского издания Il Fatto Quotidiano Алессандро Орсини отметил, что желание НАТО расширить границы на восток может обернуться для Украины потерей Николаева, Одессы, Сум и Харькова. По его словам, альянс нарушает баланс сил в регионе, предоставляя Киеву военную помощь, что вынуждает Россию расширить зону проведения спецоперации для обеспечения своей безопасности.