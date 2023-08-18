Москва, 18 августа, 2023, 16:10 — ИА Регнум. Московская патриархия взяла на контроль ситуацию с освящением памятника Иосифу Сталину в Великих Луках,. Об этом заявил заместитель управляющего делами патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) в своём Telegram-канале.

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Памятник Сталину был открыт 15 августа на территории завода «Микрон» в Великих Луках Псковской области. В церемонии принимали участие несколько православных священников, которые освятили памятник, а также в своих выступлениях положительно отозвались о Сталине.

Епископ Савва отметил, что ситуация с освящением памятника Сталину является совершенно возмутительной.

«Тем более возмутительны слова священнослужителя, что «пострадала Церковь в годы правления Иосифа Виссарионовича, но благодаря этому у нас много новомучеников и исповедников». Эти слова кощунственны», — написал он, добавив, что эта ситуация была взята на контроль в центральном церковном аппарате.

Как передавало ИА Регнум, Великолукская епархия Русской православной церкви проводит служебную проверку действий священников на церемонии открытия памятника Иосифу Сталину. В епархии отметили, что их действия и высказывания не являются выражением позиции священноначалия Русской православной церкви и отражают их личные взгляды и убеждения. Также в РПЦ отметили, что и само участие священников в церемонии открытия памятника Сталину состоялось без благословения и согласования епархиального управления.

Ещё один памятник Иосифу Сталину был открыт в феврале 2023 года в Волгограде. На одной из аллей на территории музея-панорамы «Сталинградская битва» состоялась торжественная церемония открытия бюстов Сталина, Александра Василевского и Георгия Жукова. Открытие памятников было приурочено к 80-летнему юбилею разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.