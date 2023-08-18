Москва, 18 августа, 2023, 15:22 — ИА Регнум. Следственный комитет РФ 18 августа попросил суд об аресте сопредседателя движения «Голос» (признано в РФ иноагентом) Григория Мельконьянца.

ИТАР-ТАСС/ Зураб Джавахадзе Сопредседатель организации «Голос» (признано иностранным агентом) Григорий Мельконьянц

«Следствие просит суд заключить Григория (Мельконьянца — Прим. ред.) под стражу», — цитирует ТАСС адвоката главы движения Михаила Бирюкова

Ранее Министерство юстиции РФ создало новый реестр незарегистрированных организаций, выполняющих функции иностранного агента. Первым в него было внесено движение «Голос».

Позднее сообщалось, что у Мельконьянца и ряда его соратников были проведены обыски. Также сообщалось о предполагаемом задержании лидера движения «Голос».

17 августа сообщало, что Мельконьянц был доставлен в главное следственное управление СК РФ, где ему намеревались предъявить обвинение по делу об организации работы нежелательной в России неправительственной организации.

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова 18 августа заявила журналистам, что критика со стороны Мельконьянца и движения «Голос» часто помогала ЦИК в работе и что она надеется на объективность разбирательства.