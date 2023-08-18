Москва, 18 августа, 2023, 19:28 — ИА Регнум. Одной из причин неудач украинского контрнаступления действительно стала не слишком эффективная работа спецслужб США, которые не смогли адекватно оценить мощь российской армии, считает замдиректора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин. Об этом он заявил 18 августа корреспонденту ИА Регнум.

Иван Шилов ИА Регнум

До этого бывший сотрудник Государственного департамента Мэтью Хо заявил, что власти США просчитались в оценке мощи ВС России, положившись на ошибочные данные американской разведки.

«Очевидно, что это так. И случившееся скорее всего можно объяснить тем, что люди перестали мыслить реальностью и начинают мыслить набором политических штампов, удобных для политического руководства», — согласился Храмчихин.

Иными словами, разведка снабжала политическое руководству США докладами с такими выводами, которых Белый дом ждал от своих спецслужб.

«И нет оснований полагать, что теперь американская разведка сделает выводы и продемонстрирует более качественную работу, — уточнил Храмчихин. — Это зависит от того, смогло ли политическое руководство США понять, что ему нужно что-то более адекватное и требовать этого от разведки».

Кроме того, как пояснил эксперт, есть вопрос — какими кадрами располагает сама американская разведка. Не исключено, что она больше уже ни на что не способна.

В свою очередь военный эксперт Михаил Онуфриенко объяснил, что любая разведка всегда выдаёт ряд взаимоисключающих версий. Это постоянная работа, не привязанная к какой-либо конкретной дате. И все эти версии на чём-то основаны и при этом почти всегда исключают друг друга.

«Никто не сравнивал возможности Вооружённых сил России применительно к тому состоянию армии хунты, которое имеется к настоящему моменту. Об этом даже никто не представления не имел. Речь шла о том, что если ВСУ будут в том состоянии, в котором они были полтора года назад, то они проиграют сразу. А если Запад им будет помогать, то они будто бы выиграют», — объяснил Онуфриенко.

Он напомнил, что перед началом стратегического наступления ВСУ речь шла о поставках чуть ли не тысячи танков. По крайней мере 700. Но никто не уточнял, в какие сроки. На сегодняшний день не поставлено и сотни «Леопардов» 2А6. И «Челленджеров» всего 14 штук и ни одного «Абрамса».

«Очень часто говорят, что весь Запад стремится к победе киевского режима. Но весь Запад ничего не решает, — констатировал Онуфриенко. — Решают всё США. А их вполне устраивают длительные боевые действия. Они не собираются брать эту территорию под контроль, включать её в состав ЕС или НАТО. Они собираются нанести максимальный ущерб России. Он не так велик, как они ожидали. Они ждали, что их действия будут более эффективными».

Но тот факт, что боевые действия продолжаются, их вполне устраивает.

По словам Онуфриенко, в действиях Белого дома по отношению к Украине преобладает именно политическая, а не военно-стратегическая повестка.

«Если бы США по-настоящему желали победы киевской хунте, то они бы уже за полтора года проверили, отремонтировали, даже покрасили и отправили бы на Украину и 500 своих «Абрамсов», и 1000. У них в пустыне их стоит 3200 штук. Но они не поставили ни одного! Так хотят они победы киевской хунты или нет? По-моему, не хотят!» — подытожил эксперт.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по мнению Хо, США не дают Киеву новейшую военную технику, так как опасаются, что она попадёт в руки не только РФ, но и КНР, которые смогут воспользоваться секретной информацией. В частности, он напомнил, что броня на Abrams — это очень тщательно охраняемый секрет. Кроме того, есть опыт с ракетами HIMARS, которые управляются с помощью спутниковой системы GPS. По словам Хо, российские военные научились её глушить.

По другой версии, Вашингтон не торопится снабжать ВСУ новейшей техникой, так как учитывает растущее напряжение вокруг Тайваня, а значит, танки и прочая техника могут потребоваться на юго-восточном направлении.

До этого советник командования ВС украинских войск Юрий Игнат сообщил, что украинская армия не получит ни осенью, ни зимой американские истребители F-16, на которые «были большие надежды».