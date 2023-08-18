Москва, 18 августа, 2023, 15:19 — ИА Регнум. Телеведущая и блогер Настя Ивлеева извинилась перед зрителями за эпизод своего шоу, в котором её гостья съела вареную морскую свинку. Об этом она написала в своём Telegram-канале.

Кадр из видео Алена Жигалова (слева) и Анастасия Ивлеева

Во время эфира блогер предложила журналистке Алене Жигаловой позволить «покопаться» в её телефоне либо съесть приготовленного грызуна, журналистка выбрала второй вариант и съела свинку.

Ивлеева признала, что произошедшее является неэтичным и «вышло за грань».

«С моей стороны было очень неосмотрительно давать «ок» на такое «наказание» в своём шоу», — написала она, добавив, что просит извинения перед всеми зрителями данного выпуска.

Она уточнила, что свинка были приобретена в специализированном магазине в замороженном виде, в котором торгуют кормом для хищников.

Ивлеева отметила, что после критики в соцсетях она удалила видео с поеданием грызуна Жигаловой.

Как передавало ИА Регнум, Федеральная налоговая служба в мае организовала проверку в отношении блогера Насти Ивлеевой. Специалисты проверяют законность уплаты ею налогов при получении дохода от рекламы и других видов деятельности. Налоговики запросили информацию у всех контрагентов по сделкам от более 20 рекламных агентств, которые работали с Ивлеевой в 2020–2022 годах. Канал также утверждает, что в 2021 году она стала лидером списка Forbes среди блогеров. Её доход за тот период оценили в 2,7 млн долларов.