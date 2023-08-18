Амстердам, 18 августа, 2023, 16:06 — ИА Регнум. США одобрили поставку Нидерландами и Данией истребителей американского производства F-16 Киеву не позднее, чем через год, именно столько времени нужно для полноценного обучения украинских пилотов, сообщила 18 августа голландская газета The Netherlands Times, ссылаясь на свои источники.

Иван Шилов ИА Регнум

По словам командующего Королевской армией Нидерландов генерала Мартина Вейнена, которые приводит газета, F-16 — сложная система, и потребуется время, чтобы научиться управлять ими достаточно хорошо.

Датский министр иностранных дел Ларс Лёкке Расмуссен 18 августа подтвердил, что Копенгаген получил разрешение США отправить Киеву F-16 после обучения украинских пилотов. По его словам, барьеров для возможности отправить боевые самолеты Киеву больше нет.

Как передавало ИА Регнум, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби рассказал, что США с союзниками ищут варианты передачи Киеву американских истребителей F-16 от третьих стран. При этом представитель Белого дома отметил, что обучение украинских пилотов должно начаться «относительно скоро».

В свою очередь член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что передача американских истребителей через третьи страны направлена на создание иллюзии военной перспективы для Украины и Запада. Он назвал этот шаг символическим.

Как отметил в беседе с корреспондентом ИА Регнум директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберёзкин, решение США поставить Украине через Данию и Нидерланды истребители F-16 говорит о реализации последовательной американской политики использования ВСУ в качестве торпеды против России. По его мнению, поставки боевых самолётов радикально не повлияют на ход СВО.

В целом эксперты считают, что власти США опоздали с принятием этого решения, к моменту окончания подготовки лётчиков ВСУ эти самолёты уже не смогут оказать украинским военным существенной помощи в контрнаступлении.