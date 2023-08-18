Москва, 18 августа, 2023, 15:04 — ИА Регнум. Россия призывает украинских военнослужащих повернуть оружие против киевского режима или капитулировать, заявили 18 августа в Министерстве иностранных дел РФ.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine

В официальном заявлении представителя МИД Марии Захаровой, размещённом на сайте министерства, отмечено, что киевский режим продолжает обстреливать мирные районы российских городов и сёл, осуществляя таким образом террористические атаки. Следственный комитет РФ расследует эти факты, виновным не уйти от наказания, суды уже выносят приговоры по таким делам, отметила Захарова.

«Вернуть к жизни истерзанных, расстрелянных и сожженных ими людей невозможно, но Российская Федерация сделает все необходимое, чтобы никто из нацистских карателей не ушел от справедливого возмездия за совершённые преступления. Тем же украинским военнослужащим, кто — уверены — понимает всю преступную сущность захватившей их страну бандитской хунты, настоятельно советуем повернуть оружие против нее или же капитулировать перед нашими войсками. В этих случаях достойное гуманное отношение ко всем гарантируется», — сказала Захарова.

Атаки на мирные кварталы российских городов осуществляются ВСУ с применением крупнокалиберной артиллерии, ударных беспилотников, кассетных боеприпасов, отметила официальный представитель МИД. В результате этих преступных действий властей Украины мирные жители, в том числе дети, получают ранения и гибнут ежедневно, сказала Захарова.

Ранее военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что на краснолиманском направлении более 65% обстрелов со стороны ВСУ приходится на кассетные боеприпасы. Данный тип боеприпасов используется ВСУ в том числе для поражения российской бронетехники, однако он малоэффективен и для этого не предназначен, подчеркнул эксперт.

13 августа мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что один мирный житель города погиб при обстреле со стороны ВСУ. В первой половине дня 13 августа украинские войска девять раз обстреляли Горловку. Утром того же дня ВСУ менее чем за час выпустили по ДНР 34 единицы боеприпасов, под огнём артиллерии оказались также Донецк и Озеряновка.