Берлин, 18 августа, 2023, 16:53 — ИА Регнум. Глава МИД Германии Анналена Бербок стала ещё одной «жертвой» неисправности воздушных судов первых лиц Германии, пишет европейская редакция Politico (перевод ИА Регнум).

IMAGO/Florian Gaertner/Global Look Press Правительственный самолет A340 после незапланированной посадки в Абу-Даби из-за дефекта посадочных закрылков

Проблемы с качеством обслуживания самолётов, на которых совершают визиты высокие официальные лица Германии, давно стали нормой, замечает издание.

«Трещины в окнах, неисправные радиоприёмники и изгрызанные крысами кабели — достижения немецкого правительства, которое отправляет своих высокопоставленных чиновников в дипломатические поездки самолётами», — иронизирует Politico.

У нынешнего главного дипломата ФРГ конфуз приключился 14 августа, когда она пыталась вылететь из ОАЭ в Австралию. Бербок не смогла покинуть Абу-Даби из-за того, что у её самолёта сломался посадочный щиток.

«В результате её визит в Австралию, Новую Зеландию и на Фиджи теперь подвис в воздухе в отличие от самолётов правительства Германии!» — потешаются журналисты издания.

Они отмечают: Бербок — это лишь наиболее свежий пример из длинной череды подобных эпизодов, в которых оказывались немецкие чиновники, столкнувшиеся с неприятными техническими трудностями, когда пытались воспользоваться правительственными самолётами.

Так, в июне нынешнего года госсекретарь министерства обороны Зимтье Мёллер с делегацией посетила Нигер на самом маленьком, 17-местном, борте правительства Германии. Перед возвращением, как сообщили немецкие СМИ, экипаж судна обнаружил трещины на нескольких окнах, образовавшиеся, скорее всего, из-за жары. В итоге делегация отправилась домой коммерческим рейсом.

В 2019 году бывший министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас во главе делегации из 40 человек посетил Мали. Но вернуться домой правительственным бортом дипломаты не смогли из-за неисправности в гидравлике шасси. Вариант с рейсом Air France был отклонён, поскольку чиновникам надо было спешить. И немецкую делегацию возвратили за одну ночь ВВС Германии.

В том же 2019-м бывший тогда министром развития Германии Герхард Мюллер застрял в Малави из-за поломки правительственного самолёта. Пока он слетал чартерным рейсом в Замбию, чтобы провести следующие встречи, для исправления неполадок в Малави вылетела ремонтная бригада. Однако по прибытии стало ясно, что у монтёров имеются в наличии не все необходимые запчасти. В итоге борт всё же был отремонтирован и отправился за министром в Замбию. Но при посадке возникла другая проблема — с компьютерной системой самолёта. Мюллер с делегацией вернулись в Германию чартерным рейсом.

Также в 2019 году министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (сейчас — президент Германии) сел на правительственный борт, чтобы отправиться в путешествие по Африке. Однако незадолго до взлёта раздался громкий хлопок. Взорвалось одно из колёс шасси, что вынудило экипаж совершить аварийную посадку. После замены Штайнмайер продолжил африканское турне.

А чуть раньше, в 2018 году, бывший тогда министром финансов Олаф Шольц (нынешний канцлер Германии) застрял в Индонезии, поскольку крысы перегрызли некоторые авиационные кабели. Шольц, который возвращался с заседания МВФ, был вынужден воспользоваться коммерческим рейсом, чтобы прилететь в Германию. Основная часть его делегации осталась на Бали, пока не завершился ремонт.

Но один из самых известных случаев поломки немецкого правительственного борта произошёл во время поездки в 2018 году на тот момент канцлера Германии Ангелы Меркель на встречу G20 в Аргентине, напоминает Politico.

«Всего через месяц после фиаско Шольца с грызунами министр финансов и Меркель летели в Буэнос-Айрес, когда их самолёт пришлось вернуть в Германию и совершить аварийную посадку в Кёльне», — отмечает издание.

Причиной был отказ авиационной связи. А результатом — вынужденная пересадка Меркель на коммерческий рейс авиакомпании Iberia и «не очень гламурное» опоздание к началу саммита.

Причём в послужном списке Меркель это был не первый подобный случай. В 2015-м она была вынуждена вылететь в Индию на военно-транспортном самолёте: её правительственный борт был приземлён из-за технических неполадок.

«Хотя новый самолёт значительно уступал с точки зрения комфорта, в этот раз Меркель всё-таки не опоздала», — пишет Politico.

В 2017 году при поездке в Литву Урсулы фон дер Ляйен (ныне — главы Еврокомиссии), занимавшей тогда пост министра обороны Германии, произошла проблема с вылетом. Было обнаружено повреждение двигателя её самолёта буквально перед запланированным возвращением в страну. В итоге фон дер Ляйен вылетела после получасовой задержки, воспользовавшись запасным вариантом — возрастным военно-транспортным бортом Transall. Интересно, что основной самолёт был совершенно новым, и фон дер Ляйен использовала его впервые.