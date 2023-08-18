Москва, 18 августа, 2023, 15:08 — ИА Регнум. Прокурор попросил приговорить к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима директора департамента развития бизнеса группы компаний «Рольф» Анатолия Кайро, обвиняемого по делу о выводе за границу 4 млрд рублей. Об этом сообщили в Черемушкинском суде Москвы.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости Анатолий Кайро

Отмечается, что прокурор попросил признать Кайро виновным и назначить ему наказание в виде девяти лет колонии и штрафа в размере 500 тысяч рублей.

Как передавало ИА Регнум, по данным следствия, в 2014 году Кайро участвовал в организации преступной схемы, в рамках которой на счета подконтрольной владельцу группы компаний «Рольф» Сергею Петрову кипрской компании «Панабел Лимитед» были перечислены денежные средства, полученные от коммерческой деятельности, в размере 4 млрд рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в особо крупном размере на банковский счет нерезидента с представлением кредитной организации заведомо подложных документов»).

По версии следствия, в 2014 году Петров вступил в сговор с руководителями контролируемых им российских компаний «Рольф Эстейт» и «Рольф», а также кипрской компании «Панабел Лимитед» для совершения действий по незаконному перечислению денег, полученных от коммерческой деятельности компании «Рольф», на счета кипрской компании.