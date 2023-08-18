Оттава, 18 августа, 2023, 14:48 — ИА Регнум. Небо в канадском городе Йеллоунайф из-за смога от лесных пожаров стало красным, видео в YouTube опубликовал очевидец Manila Bulletin.

Кадр из видео

«Это не фотошоп. Кажется, что сейчас ночь, однако сейчас день», — сказала девушка, записывающая ролик.

На кадрах видна улица, горят фонари, всё вокруг погружено в красный полумрак. Причиной этого стали лесные пожары.

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Как сообщало ИА Регнум, о масштабных лесных пожарах в Канаде в начале июня сообщил российский космонавт Дмитрий Петелин. Он сделал фотоснимки из космоса, где видны большие клубы дыма. Наиболее сильные пожары начались в канадских провинциях Новая Шотландия и Альберта.

Из-за масштабных пожаров Монреаль в июне признали городом с самым загрязнённым воздухом в мире. 18 июня в канадском городе Торонто небо заволокло дымом из-за масштабных лесных пожаров в северной части Онтарио и в соседнем Квебеке. Национальное метеобюро Канады оценило уровень загрязнённости атмосферы Торонто в семь баллов по десятибалльной шкале.