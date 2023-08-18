Грозный, 18 августа, 2023, 14:47 — ИА Регнум. На пост главного тренера футбольного клуба «Ахмат» назначен Мирослав Ромащенко. Об этом 18 августа сообщила пресс-служба клуба.

Александр Вильф/РИА Новости Мирослав Ромащенко

«Российский специалист Мирослав Ромащенко назначен новым главным тренером футбольного клуба «Ахмат». Контракт рассчитан на три года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в штаб Ромащенко вошли старший тренер Андрей Сосницкий, тренер Роберт Евдокимов, тренер по физподготовке Александр Гончаров и тренер-аналитик Вадим Архидьяконских.

Ранее Ромащенко тренировал «Томь» и белгородский «Салют», а также работал в тренерском штабе Станислава Черчесова в «Ахмате», пермском «Амкаре», польской «Легии», московском «Динамо», венгерском «Ференцвароше», входил в тренерский штаб сборной России.

Как ранее сообщало ИА Регнум, «Ахмат» объявил об отставке с поста главного тренера Сергея Ташуева, который возглавил команду в сентябре 2022 года. Под его руководством клуб занял пятое место в сезоне 2022/23, набрав 50 очков, что стало рекордом клуба. Как отметил Ташуев, руководство «Ахмата» приняло решение сменить тренера, чтобы встряхнуть команду.