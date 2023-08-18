Москва, 18 августа, 2023, 15:00 — ИА Регнум. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нападения на журналистов ВГТРК в Москве, сообщила 18 августа пресс-служба столичного ГСУ СК в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

Как уточняется в сообщении, уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов).

«В порядке ст. 91 УПК РФ фигуранты задержаны. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании им меры пресечения», — заключили в столичном СК.

По данным следствия, 17 августа съёмочная группа программы «Вести. Дежурная часть» телеканала «Россия-24» снимала репортаж о так называемых профессиональных соседях в одной из квартир, расположенной на улице Касимовской. Однако двое мужчин, которые в это время находились в квартире, воспрепятствовали законной профессиональной деятельности и применили физическую силу к сотрудникам телекомпании.

Как передавало ИА Регнум, в июле Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нападения в Чечне на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова. Сообщалось, что 4 июля неизвестные избили их вблизи аэропорта Грозного, куда они прилетели в Чечню на оглашение приговора Зареме Мусаевой.

Член Совета по правам человека при президенте, секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников призвал жёстко наказать виновных в нападении на журналистку, но не забывать о её позиции по трагическим событиям в истории современной России. При этом он добавил, что, конечно, произошедшее нападение недопустимо, журналисту не должны препятствовать в исполнении профессионального долга и виновные в этом вопиющем преступлении должны быть установлены и жёстко наказаны в кратчайшие сроки.