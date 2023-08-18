Берлин, 18 августа, 2023, 14:39 — ИА Регнум. Относительные успехи ВСУ достигаются ими слишком высокой ценой, пишет немецкое издание Bild.

Иван Шилов ИА Регнум

«Украина потеряла не менее 31 бронетранспортера, в том числе 23 с противоминной защитой из стран НАТО», — говорится в сообщении.

Как отмечает автор, такие колоссальные потери были результатом битвы лишь за одно село.

В Москве знают, что Киев испытывает сложности с заменой и ремонтом техники. Таким образом, ВС России истощают противника и остается вопрос, сможет ли Киев компенсировать увеличивающиеся потери, заключает издание.

Как сообщало ИА Регнум, американский обозреватель Джейми Деттмер считает, что западные союзники Киева несут ответственность за неудачи в контрнаступлении ВСУ. Контрнаступление киевской армии длится уже третий месяц, но никаких «малейших признаков существенных изменений» нет.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 17 августа заявил, что Украина потеряла за время контрнаступления убитыми и покалеченными 45 тыс. человек. В то же время, продолжил Лукашенко, у России есть в резерве корпус в 250 тысяч человек, вооружённый современной техникой.