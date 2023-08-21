Томск, 21 августа, 2023, 14:01 — ИА Регнум. Строительная отрасль стала одной из пяти базовых отраслей экономики, в которой реализуется нацпроект «Производительность труда», призванный научить предприятия работать качественнее и быстрее. Сегодня в нём участвует около 300 строительных компаний с суммарной выручкой более 600 млрд рублей. Информацию об этом специалисты Федерального центра компетенций (ФЦК) обнародовали в ходе фестиваля профессий «Строй-Герой 2023», прошедшего с 15 по 19 августа в Томске. На фестивале, в том числе, обсуждали эффекты от внедрений на российских предприятиях бережливых технологий.

Дарья Антонова ИА REGNUM Строитель

Во время реализации нацпроекта специалисты ФЦК и Региональных центров компетенций (РЦК) бесплатно находят и задействуют в производстве скрытые внутренние резервы предприятий. Это помогает компаниям работать еще быстрее и качественнее без лишних затрат.

К примеру, во время фестиваля строители опробовали мастер-класс по каракури — одному из способов оптимизации рабочих процессов с использованием законов физики и механики. Не менее полезным, по словам сотрудников ФЦК, оказался мастер-класс по методике решения проблем.

«Нам важно, чтобы положительный опыт в реализации проектов по повышению производственной эффективности активно тиражировался. Одним из инструментов для достижения этой цели является База знаний ФЦК. На интерактивной платформе собрано более 500 публикаций: лучших практик, типовых и коробочных решений, отраслевых исследований и других полезных материалов», — пояснила заместитель генерального директора ФЦК по аналитике и методологии Светлана Горчакова.

С 1 сентября 2023 года сократить затраты строительной отрасли позволит переход на «цифру» при ведении документооборота с контролирующими органами. Такая мера реализована благодаря стратегической инициативе правительства России «Реинжиниринг правил промышленного строительства». По оценкам бизнеса, ежегодные затраты при этом сократятся на 22,8 млрд рублей.

Говоря об эффектах, которые уже достигнуты, статс-секретарь — заместитель министра экономического развития Алексей Херсонцев отметил: «Наиболее значимые изменения мы сейчас видим в различных экспертизах и порядке ввода в эксплуатацию. Например, примерно на два месяца сокращен срок за счет того, что разрешили «запараллелить» процессы подачи документов на экологическую и градостроительную экспертизу (так называемое «одно окно») — раньше они шли друг за другом. Два — три месяца теперь можно сэкономить за счет того, что промышленный объект можно ввести в эксплуатацию до завершения благоустройства территории».

С этапа подготовки строительных проектов начала улучшать производство ярославская строительная компания «Виннер», выполнившая уже свыше 300 государственных контрактов. Этот этап охватывает целый комплекс действий — от получения запроса от заказчика до подписания договора на выполнение работ и создания рабочей группы по реализации строительного проекта

Сайт компании «Виннер» Работы строительной компании «Виннер», Ярославль

Также при помощи экспертов РЦК предприятие на 22% сократило время рабочих процессов и за полгода внедрило систему бережливого производства. «Данный проект важен для нас тем, что с его помощью удалось оптимизировать организационную часть нашей работы, офисные процессы. От того насколько успешно проведена подготовительная работа зависит конечный результат», — подчеркнул директор компании Алексей Пономарёв.

По его словам, все реализуемые компанией проекты в строительстве по-своему уникальны, с разными трудозатратами и разными проблемами. Вместе с тем, в офисном процессе возникают практически однообразные операции и проблемы. «Как раз на системных операциях мы и сосредоточили своё внимание. Считаю, что мы смогли добиться хороших результатов и в дальнейшем продолжим работу по повышению производительности труда», — пояснил Пономарёв.

В Кировской области одним из крупнейших производителей березовой фанеры, используемой в строительстве, производстве мебели и мебельных конструкций, является завод «Вяткаплитпром». Предприятию уже удалось сократить время изготовления продукции на 40% и на 30% — снизить незавершенное производство. Дальнейший процесс внедрения бережливых технологий на предприятии будут курировать эксперты РЦК.

«Надо усовершенствовать имеющиеся процессы, определить, какие факторы мешают выполнять заказы в короткие сроки, устранить их с применением бережливых технологий», — отметил заместитель генерального директора ООО «Вяткаплитпром» Олег Рыков.

Реализация мероприятий стартовала с этапа диагностики на базе пилотного участка. Это позволит выявлять проблемы и потери, влияющие на производство.

Строительная компания «Талспецстрой» из Нягани (Югра), занимаясь инженерно-подготовительными работами по обустройству объектов топливно-энергетического комплекса, уже экономит десятки миллионов рублей. В 2020 году для внедрения улучшений выбрали строительство кустовой площадки — специального пространства для размещения группы скважин, нефтегазодобывающего оборудования, служебных и бытовых помещений. Снижения сроков строительства более чем на 10% и экономии достигли за счет внедрения стандартов загрузки самосвалов, интервального графика движения спецтанспорта

Сайт компании «Талспецстрой» Рабочие строительной компании «Талспецстрой»

Чтобы увеличить производительность сотрудников на остальных производственных потоках, РЦК Югры включил ООО «Талспецстрой» в график обучения на Фабрике процессов.

«Стоит отметить высокий уровень организации и компетентности тренеров Регионального центра компетенций, дневная программа тренинга была пройдена на одном дыхании. Я, как сотрудник проектного офиса нашей компании и сертифицированный внутренний тренер, могу отметить, что каждая Фабрика процессов — уникальный продукт, результат долгой и кропотливой работы команды специалистов», — подчеркнул главный специалист проектного офиса ООО «Талспецстрой» Дмитрий Татунов.

Теперь сотрудники «Талспецстря» знают, как оптимизировать свою работу, чтобы производить больше работ за меньшее время. Это тоже ведёт к увеличению прибыли. Более того, благодаря заметному росту качества услуг и эффективности производственных процессов предприятие укрепило свою репутацию на рынке.

Как сообщало ИА Регнум, национальный проект «Производительность труда» реализуется с 2018 года по инициативе Президента России Владимира Путина. Он призван обеспечить к 2024 году темпы роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5% в год. Прирост производительности труда при этом должен составить более 20%.

Благодаря нацпроекту, мощности компании используются эффективнее, растет прибыль при сокращении издержек, улучшаются условия и растет оплата труда рабочих. В нацпроекте могут участвовать предприятия из пяти несырьевых отраслей — это обрабатывающая отрасль, сельское хозяйство, строительная отрасль, транспорт и торговля.