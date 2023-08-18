Москва, 18 августа, 2023, 14:43 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин вручил председателю Верховного суда России Вячеславу Лебедеву орден Святого апостола Андрея Первозванного.

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Высшую государственную награду России Лебедев получил из рук российского лидера в ходе встречи в Кремле.

Путин отметил, что за многие годы работы в должности председателя Верховного суда России Лебедев сделал очень много для укрепления Российской Федерации.

Указ о награждении Лебедева был опубликован 14 августа. В документе указано, что председатель Верховного суда России удостоен ордена Андрея Первозванного за выдающиеся заслуги в развитии отечественной судебной системы, укреплении правопорядка и законности.

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14 августа Лебедеву исполнилось 80 лет. С 1989 года он занимал должность председателя Верховного суда РСФСР, с декабря 1991 года возглавляет Верховный суд России.

Как передавало ранее ИА Регнум, президент России наградил заместителя министра иностранных дел Александра Панкина орденом Александра Невского за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса России и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу.

В мае российский лидер провёл церемонию вручения государственных наград. Так, ордена Святого апостола Андрея Первозванного были удостоены государственный советник Республики Татарстан Минтимер Шаймиев и председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин. Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени был вручён инструктору-космонавту-испытателю Олегу Новицкому и председателю ЛДПР Леониду Слуцкому.