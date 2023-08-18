* * — НКО, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 18 августа, 2023, 14:24 — ИА Регнум. Мосгорсуд удовлетворил иск Минюста и ликвидировал Сахаровский центр (организация, признанная в РФ нежелательной, организация признанная иноагентом)

Кирилл Каллиников/РИА Новости Сахаровский центр (организация, признанная в РФ нежелательной, организация признанная иноагентом)

«Исковые требования о ликвидации региональной общественной организации «Общественная комиссия по сохранению наследия Академика Сахарова» удовлетворить», — говорится в решении суда от 18 августа.

Таким образом, организацию исключат из Единого государственного реестра юридических лиц.

Как стало известно в ходе заседания, Минюст в результате проверки организации выявил систематические, грубые и неустранимые нарушения закона.

В частности, выяснилось, что комиссия размещала на сайте видеоматериалы без маркировки иноагента, за что организация и её исполнительный директор по 10 протоколам были оштрафованы почти на 5 млн рублей.

Кроме того, учредительные документы центра не соответствовали действующему законодательству, а организация осуществляла деятельность в регионах, где у неё нет отделений, что является нарушением закона.

Минюст России признал Сахаровский центр иностранным агентом в 2014 году. Отмечалось, что центр получал целевое финансирование от МИДа Нидерландов и Сигрид Раузинг Траста (Британия).