Москва, 18 августа, 2023, 14:15 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин присвоил 14-му истребительному авиационному полку почетное наименование «гвардейский». Соответствующий указ главы государства опубликован 18 августа официальном интернет-портале правовой информации.

Михаил Климентьев/РИА Новости Владимир Путин

«Присвоить 14-му истребительному авиационному полку почётное наименование «гвардейский» и впредь именовать его: 14-й гвардейский истребительный авиационный полк», — говорится в документе.

Отмечается, что звание присвоено за массовый героизм, отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооружённых конфликтов.

Как сообщало ИА Регнум, 8 июля Путин присвоил 39-й отдельной мотострелковой Краснознамённой бригаде почётное наименование «гвардейская». Подразделение удостоилось этого за массовые отвагу и героизм, мужество и стойкость, проявленные личным составом бригады.

В июне глава государства присвоил 175-й гвардейской Лунинецко-Пинской ордена Александра Невского и дважды ордена Красной Звезды бригаде управления почётное наименование «гвардейской» и в своей телеграмме поздравил с этим событием командование бригады и её личный состав.

Ранее Владимир Путин присвоил почётное наименование «гвардейский» 39-му отдельному вертолётному полку.