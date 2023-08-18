Москва, 18 августа, 2023, 16:57 — ИА Регнум. Крупный российский капитал привык хранить деньги за границей, что сильно вредило экономике РФ, так как эти деньги «работали» на иностранные государства, считает Денис Перепелица, директор федерального методического центра по финансовой грамотности, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова. Об этом он заявил 18 августа корреспонденту ИА Регнум.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее общественный совет Роспотебнадзора заявил о том, что в РФ нужно блокировать средства и имущество бизнеса, который незаконно выводит денежные средства из страны. Кроме того, считается, что это позволит обеспечить выполнение гарантийных обязательств перед потребителями.

Перепелица считает, что в сложившихся условиях предложенные меры необходимы. Крупный капитал привык хранить деньги за границей, что сильно вредило российской экономике, так как эти деньги «работали» на иностранные государства.

«Сейчас, в условиях жёсткого дефицита финансовых ресурсов, необходимо принять все меры по недопущению оттока капитала за рубеж и обеспечить условия для его эффективного использования внутри страны, — сказал он. — Ограничение движения капитала, конечно, содержит в себе ряд рисков, связанных со снижением деловой активности. Но следует понимать, что без реализации данного механизма сейчас не обойтись».

Главное, как полагает Перепелица, эти ограничения не должны мешать добросовестным участникам рынка осуществлять импортные операции. Тогда негативных моментов удастся избежать.

«В современных условиях глубокой цифровизации это вполне реализуемо», — сказал он.

По его словам, в перспективе при нормализации ситуации следует уделить особое внимание созданию привлекательного инвестиционного климата для инвесторов, и капитал потечёт в Россию не только из собственных иностранных офшоров, но и из дружественных стран.

Критически идею о блокировках оценил профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. Он напомнил, что блокировка счетов и имущества может осуществляться только по решению суда как обеспечительная мера после вынесения приговора. Никаких других вариантов в виде защитных мер от чего-либо быть не может.

«А предложенная мера выглядит очень сомнительно. И уж точно этим должен заниматься не Роспотребнадзор. Это функционал Центрального банка. Он у нас отвечает за кредитно-денежную политику», — заявил он.

С Перепелицей согласна Юлия Коваленко, доцент Базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова, которая тоже полагает, что введение блокировки средств и имущества бизнеса, который незаконно выводит денежные средства из РФ, — необходимая мера.

По ее словам, в сложившейся политической и экономической ситуации такие шаги были актуальны уже весной 2022 года, чтобы консолидировать все усилия на развитие именно российской экономики.

«Если говорить про подводные камни с точки зрения контроля, то здесь, в принципе, не должно быть проблем, так как Федеральная налоговая служба в настоящий момент имеет огромное количество информационных систем, которые могут отследить движение каждого рубля, причем как юридических, так и физических лиц», — подчеркнула Коваленко.

Андрей Мастеров, ведущий научный сотрудник Института исследований социально-экономических трансформаций и финансовой политики, финансового университета при правительстве РФ тоже считает, что такая мера выглядит актуальной, но находит её в значительной мере запоздавшей.

«Кроме того, её актуальность снижается в условиях активного наращивания параллельного импорта, который распространяется на всё более широкую номенклатуру импортной продукции — в том числе на такие товары, пользующиеся массовым спросом, как компьютеры и «Айфоны», — сказал Мастеров. — При покупке таких товаров потребитель заключает договор на гарантийное обслуживание, которое производится силами гарантийных центров организаций, продающих товар. Стоимость такого гарантийного обслуживания может либо включаться в цену товара, либо взиматься отдельно».

Поэтому, как полагает Мастеров, заявляемые цели, направленные на защиту прав потребителей, будут действовать в отношении достаточно узкого круга покупателей и организаций, поскольку многие западные компании уже успели прекратить свою деятельность на территории России и вывести средства.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по словам президента России Владимира Путина, благодаря запрету на вывоз капитала снизились угрозы для финансовой системы РФ и была обеспечена её стабильность. Позднее некоторые ограничения сняли или ослабили.

В начале 2023 года спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что российскому парламенту предстоит многое сделать для того, чтобы заработанные бизнесом средства оставались в России.

Также ранее отток капитала из России назвали одной из тех причин, которые привели к ослаблению рубля. Среди других факторов — «валютное голодание» на фоне падения нефтегазовых доходов, давление и восстановление импорта и отказ населения от рублевого риска.