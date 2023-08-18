Москва, 18 августа, 2023, 14:09 — ИА Регнум. Общероссийская общественная организация «Всероссийское общество инвалидов» важна для создания условий самореализации всех жителей России. Об этом говорится в соответствующей телеграмме президента РФ Владимира Путина в связи с 35-летием этого общества.

Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/Global Look Press Президент России Владимир Путин

Глава государства приветствовал и поздравил участников, организаторов и гостей торжественного заседания центрального правления организации «Всероссийское общество инвалидов» с её 35-летием.

В тексте телеграммы говорится о том, что создание достойных условий для самореализации всех граждан России является одним из главных общенациональных приоритетов, значимым фактором успешного развития России.

«Очень важно, что в этой большой, ответственной работе принимают деятельное участие такие крупные, авторитетные общественные организации, как Всероссийское общество инвалидов», — говорится в сообщении.

Владимир Путин отметил, что члены организации во взаимодействии с госорганами, органами местного самоуправления, бизнесменами многое делают для решения актуальных проблем социальной адаптации и реабилитации людей с ограничением по здоровью, они помогают таким гражданам обрести веру в свои силы, в себя, получить качественную работу и образование, содействуют в развитии их творческих способностей, вовлекают в занятия физкультурой, туризмом и спортом.

Глава государства также отметил вклад организации в совершенствование профильного законодательства.

Как передавало ИА Регнум, ранее Владимир Путин поручил внести в законы изменения, предусматривающих сохранение права на ежемесячную выплату родителю, ухаживающему за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет. Правительству России поручено обеспечить внесение в нормативные правовые акты изменений, предусматривающих сохранение права на ежемесячную выплату родителю (усыновителю) либо опекуну (попечителю), которые осуществляют уход за ребёнком-инвалидом в возрасте до 18 лет либо инвалидом с детства I группы, в случае частичной занятости таких родителя (усыновителя) либо опекуна, говорится в тексте поручения.