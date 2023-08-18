Москва, 18 августа, 2023, 14:01 — ИА Регнум. Посол Молдавии Лилиан Дарий в пятницу вызван в Министерство иностранных дел (МИД) России, ему заявлен протест в связи с сокращением Кишинёвом численности сотрудников российских учреждений, сообщила пресс-служба МИД.

Иван Шилов ИА REGNUM

«18 августа в МИД России был вызван чрезвычайный и полномочный посол Республики Молдова в Российской Федерации Л. Дарий, которому заявлен протест в связи с ничем не обоснованным решением официального Кишинёва радикально сократить численность сотрудников российских загранучреждений в Молдавии», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Кроме того, Дарию сообщили, что в качестве ответной меры ряду официальных лиц Молдавии закрыт въезд на территорию России. В МИД также отметили, что этот недружественный шаг Кишинёва по сокращению российской дипмиссии ведёт к дальнейшему разрушению российско-молдавских отношений, которые и без того находятся в кризисе из-за действий молдавской стороны.

Как передавало ИА Регнум, министр иностранных дел Молдавии Николай Попеску 26 июля объявил о планах сократить численность персонала посольства России в Кишинёве. По его словам, некоторые сотрудники российской дипмиссии якобы могут быть причастны к дестабилизации ситуации в Молдавии. Вывод о «шпионаже» был сделан на основании того, что они власти Молдавии насчитали на крыше посольства РФ в Кишинёве 28 антенн и спутниковых тарелок, а это, как утверждалось, больше, чем число антенн, установленных на посольстве России в Бельгии.

МИД Молдавии уведомил российского посла Олега Васнецова о необходимости сокращения персонала посольства РФ до 10 дипломатических работников и 15 работников, отвечающих за административные, технические и другие функции.

В понедельник 45 сотрудников посольства РФ вместе с семьями покинули Молдавию.

В свою очередь, в МИД России заявили, что высылка Кишинёвом российских дипломатов будет иметь последствия в отношениях с Москвой. В МИД также предупредили, что в урезанном составе сотрудники российского посольства в силу объективных обстоятельств не смогут обеспечить должные объёмы и сроки предоставления консульских услуг.