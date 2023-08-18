Великие Луки, Псковская область, 18 августа, 2023, 13:52 — ИА Регнум. Великолукская епархия Русской православной церкви проводит служебную проверку действий священников на церемонии открытия памятника Иосифу Сталину, сообщили в пресс-службе епархии 18 августа.

Кадр из видео Церемония открытия памятника Иосифу Сталину в Великих Луках

Как сообщалось ранее, памятник Сталину был открыт на территории завода «Микрон» в Великих Луках Псковской области. В церемонии принимали участие несколько православных священников, которые освятили памятник, а также в своих выступлениях положительно отозвались о Сталине.

«Следует отметить, что их действия и высказывания не являются выражением позиции священноначалия Русской православной церкви и отражают их личные взгляды и убеждения. На данный момент проводится служебная проверка», — отметили в епархии.

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Также в РПЦ отметили, что и само участие священников в церемонии открытия памятника Сталину состоялось без благословения и согласования епархиального управления.

Как сообщало ИА Регнум ранее, ещё один памятник Иосифу Сталину был открыт в феврале 2023 года в Волгограде. На одной из аллей на территории музея-панорамы «Сталинградская битва» прошла торжественная церемония открытия бюстов Сталина, Георгия Жукова и Александра Василевского. Открытие памятников было приурочено к 80-летнему юбилею разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.