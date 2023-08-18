Москва, 18 августа, 2023, 13:56 — ИА Регнум. Филиал фонда «Защитники Отечества» в Донецкой Народной Республике (ДНР) при содействии минздрава республики поможет военнослужащему Сергею Политаеву, который лишился руки в ходе боевых действий и остался один на один со своими проблемами в трудной ситуации.

Виталий Невар/РИА Новости

Как говорится в сообщении, опубликованной в Telegram-канале фонда, в их социальные сети поступило обращение о помощи. К нему был прикреплён видеоролик, в котором военнослужащий Политаев, уроженец Хабаровского края, рассказывает о том, как в ходе службы получил существенные ранения, лишился руки и остался один на один со своей бедой без какой-либо помощи.

Социальный координатор связался с Политаевым для уточнения ситуации, и группа сотрудников выехала к нему Макеевку. В ходе визита выяснилось, что он действительно пошёл служить добровольцем в 1-й Славянской бригаде, получил ранение и в настоящее время нуждается в лечении и реабилитации, а также содействии в восстановлении документов.

«Социальные координаторы приступили к установлению более подробной информации о месте службы Сергея, так как с момента его убытия из части она была переименована после вхождения НМ ДНР в МО РФ», — сказано в сообщении.

Также уточняется, что благодаря содействию Министерства здравоохранения ДНР уже запланирован выезд сотрудников медицинского учреждения к нему на дом для установления направления, по которому лечение необходимо в первую очередь.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 3 апреля подписал указ о создании государственного фонда «Защитники Отечества», призванного помочь ветеранам спецоперации в получении всех положенных по закону мер поддержки, включая реабилитацию, лечение, переобучение и трудоустройство.

Председателем назначена Анна Цивилева, главой совета фонда стал первый замруководителя Администрации президента Сергей Кириенко, председателем попечительского совета назначен министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Представители фонда сообщили, что за первый месяц работы приняли более 60 тысяч обращений. С 1 июня филиалы фонда работают во всех регионах России. Обращения чаще всего касаются оформления документов, получения статуса ветерана или инвалида боевых действий, медицинской реабилитации, юридической и психолого-психотерапевтической помощи, содействия в протезировании и трудоустройстве.

В августе 2023 года филиал фонда в Сахалинской области посетил первый замглавы администрации президента России и председатель наблюдательного совета «Защитников Отечества» Сергей Кириенко. Сотрудники филиала рассказали о формах сопровождения ветеранов — от юридической помощи до психологической поддержки.