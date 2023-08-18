Хельсинки, 18 августа, 2023, 13:49 — ИА Регнум. Выступавшая за сборную России по биатлону Дарья Виролайнен получила право представлять Финляндию на международных соревнованиях. Об этом сообщает пресс-служба финской федерации биатлона.

Kalle Parkkinen/Global Look Press Дарья Виролайнен

«Международный союз биатлонистов (IBU) предоставил Дарье Виролайнен право представлять Финляндию на международных соревнованиях по биатлону в сезоне-2023/24», — говорится в сообщении.

Ранее в Международном олимпийском комитете сообщили, что сборные России и Белоруссии не получат приглашения на соревнования в Париже. Это решение приняли из-за санкций, которые ввёл комитет в связи со спецоперацией на Украине.

Как сообщало ИА Регнум, Россия и Белоруссия организуют международные соревнования. В Минске 4 августа стартовали Игры стран СНГ, а в Казани в июне следующего года пройдут Игры стран БРИКС, на которые пригласили в том числе спортсменов из Африки. В Екатеринбурге в сентябре того же года пройдут Всемирные игры дружбы, куда также позовут украинских спортсменов.