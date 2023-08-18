Вашингтон, 18 августа, 2023, 13:46 — ИА Регнум. Разведывательное сообщество США считает, что Киеву не удастся добиться целей в ходе контрнаступления. Об этом 17 августа пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА Регнум

Отмечается, что в прогнозе разведки изложен вывод, что ВСУ не смогут дойти до Мелитополя и перерезать сухопутный коридор. Этот вывод основан на опыте защиты территорий, которым обладает Россия.

«Такие прогнозы, вероятно, спровоцируют в Киеве и западных столицах поиск виновных в том, что наступление, на которое выделили десятки миллиардов долларов, оружие и военную технику, не достигло целей», — говорится в статье.

Издание указывает, что такие перспективы контрнаступления порождают споры в американском Конгрессе. Так, некоторые представители республиканцев не готовы согласиться с запросом президента США Джо Байдена о выделении Киеву дополнительного финансирования.

Как ранее сообщало ИА Регнум, советник командования ВС украинских войск Юрий Игнат заявил, что украинская армия уже не получит ни осенью, ни зимой американские истребители F-16. При этом он добавил, что лётчики ВСУ будут проходить обучение.

ВСУ даже с помощью западной техники не могут справиться с оборонительными укреплениями Вооружённых сил России и минными полями перед ними, заявил 16 августа журналист Ник Уолш.

Министр обороны России Сергей Шойгу отметил, что предварительные итоги боевых действий в зоне специальной военной операции показывают, что военный ресурс украинской армии почти исчерпан.