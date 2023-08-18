Новосибирск, 18 августа, 2023, 13:57 — ИА Регнум. Главный тренер сборной Новосибирской области по самбо Сергей Лепяхов погиб в зоне спецоперации. Об этом 18 августа сообщила пресс-служба спортивной школы самбо.

Сибирская Академия самбо Главный тренер сборной Новосибирской области по самбо Сергей Лепяхов

«Сергей Владимирович добровольцем направился на фронт, где героически погиб в бою, на передовой, как погибает мужчина и воин, защищая своё Отечество», — говорится в сообщении.

Сотрудники школы выразили соболезнования его близкими, родными и друзьями.

Отмечается, что для многих поколений новосибирских самбистов Лепяхов был и останётся человеком с большой буквы, для многих спортсменов он был не просто тренером, а отцом.

«Профессионал, человек ясной и активной гражданской позиции, открытой души и большого сердца, стального характера — настоящий патриот нашей страны», ­ — отметили в школе самбо, добавив, что Лепяхова всегда отличали повышенная требовательность к себе и к коллегам, ответственность, открытость и чувство долга.

Отмечается, что он неустанно трудился, воспитав целую плеяду талантливых и ярких спортсменов, мастеров спорта, чемпионов, был настоящим примером для молодёжи, был всегда прийти на помощь в трудную минуту.

Как передавало ИА Регнум, на церемонии вручения государственных наград 2 августа президент России Владимир Путин заявил, что погибшие участники специальной военной операции России ушли как герои, не дрогнув и не отступив.