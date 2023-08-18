В Индонезии обрушился подвесной мост во время соревнований по ловле уток
Джакарта, 18 августа, 2023, 13:27 — ИА Регнум. В Индонезии обрушился подвесной мост во время соревнований по ловле уток. Об этом 18 августа сообщила местная полиция.
Отмечается, что в момент обрушения на мосту находились десятки человек, внизу — сотни.
ЧП произошло во время празднования Дня независимости. По данным полиции, в результате пострадали 32 человека.
Как сообщало ИА Регнум, 24 июля в Закарпатской области Украины обрушился мост через реку Тересва вместе с ехавшими по нему автомобилями. В результате обрушения несколько автомобилей провалились. Пострадали как минимум три человека, состояние одного из них тяжёлое.
22 июля деревянный пешеходный мост обрушился в городе Луге Ленинградской области, где проходил исторический праздник-фестиваль «Ольгины берега». Маршруты мероприятия включают в себя в том числе набережную, где находится мост. По факту гибели человека в результате обрушения пешеходного моста возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.