Джакарта, 18 августа, 2023, 13:27 — ИА Регнум. В Индонезии обрушился подвесной мост во время соревнований по ловле уток. Об этом 18 августа сообщила местная полиция.

Кадр из видео

Отмечается, что в момент обрушения на мосту находились десятки человек, внизу — сотни.

ЧП произошло во время празднования Дня независимости. По данным полиции, в результате пострадали 32 человека.

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Как сообщало ИА Регнум, 24 июля в Закарпатской области Украины обрушился мост через реку Тересва вместе с ехавшими по нему автомобилями. В результате обрушения несколько автомобилей провалились. Пострадали как минимум три человека, состояние одного из них тяжёлое.

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