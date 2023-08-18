Киев, 18 августа, 2023, 13:21 — ИА Регнум. В Киеве предотвратили покушение на убийство заместителя председателя государственной налоговой службы Украины Евгения Сокура. Об этом сообщил глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев в своём Telegram-канале.

Кадр из видео Евгений Сокур

Он написал, что 17 августа в центре города произошло покушение на убийство заместителя председателя государственной налоговой службы Украины Евгения Сокура.

Гетманцев добавил, что Сокура удалось спасти благодаря слаженным действиям сотрудников уголовного розыска.

По его словам, заказчиками покушения выступили «схемщики», которые потеряли свой «бизнес», исполнители уже задержаны, они дают показания.

Данную информацию подтвердил глава МВД Украины Игорь Клименко в своём Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, украинский психолог Олег Хомяк заявил, что коррупция настолько проникла во все сферы жизни на Украине, что без неё государство уже не сможет существовать.

Ранее на Украине пытались убить известного криминального авторитета. Покушение на Ивана Климовича по прозвищу Храм совершили в Ивано-Франковске. Отмечается, что снайпер выстрелил в него, когда мужчина подошёл к окну в спортзале. Криминальный авторитет получил ранение в область брюшной полости. Его увезли в больницу.

Уточняется, что Климович был причастен к целому ряду инцидентов. Так, в 2019–2020 годах банда взяла под контроль центральный рынок Ивано-Франковска. Осенью 2021 года в Черновцах бандиты расстреляли автомобиль, ранив мужчину и женщину. В январе 2022 года участники группировки взорвали автомобиль BMW в селе Криховцы под Ивано-Франковском.