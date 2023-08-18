Симферополь, 18 августа, 2023, 13:11 — ИА Регнум. На крымские телефонные номера началась украинская атака. Об этом 18 августа сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Началась украинская интернет-атака. На крымские номера телефонов приходят сообщения якобы от оперативного штаба и МЧС о воздушной тревоге на Крымском мосту», — написал Крючков.

Он призвал граждан доверять только официальным ресурсам.

Как передавало ИА Регнум, ранее глава СБУ Василий Малюк заявил, что за атаками на Крымский мост 8 октября 2022 года и 17 июля 2023 года стоит Киев. СБУ предоставила американскому телеканалу два видеоролика, на которых зафиксирован момент удара БПЛА по дорожному участку моста, а затем, примерно через пять минут, ещё одна атака по железнодорожному участку с противоположного направления.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на то, что Крымский мост является объектом сугубо гражданской инфраструктуры, нападения на который недопустимы. Она указала, что такие теракты говорят о неспособности ВСУ, несмотря на помощь Запада, изменить ситуацию на фронте. Она отметила, что такие диверсии дают международной общественности возможность вновь убедиться в истинной сущности киевского режима.