Москва, 18 августа, 2023, 13:12 — ИА Регнум. Роскомнадзор готов рассмотреть законопроект о запрете распространять в СМИ и интернете фото и видео мест обстрела, атак дронов, других военных сведений, за исключением официально распространенных Министерством обороны России, сообщили 18 августа в пресс-службе ведомства.

Иван Шилов ИА Регнум

«В случае поступления законопроекта рассмотрим в соответствии со сферой ведения. Принятие законопроектов в сфере информации и информационных технологий должно основываться на проработанных механизмах их реализации», — сказали ТАСС в пресс-службе.

Накануне, 16 августа, глава комитета верхней палаты парламента по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас сообщил, что Совет Федерации уже разработал такой законопроект. Опубликованные в Сети фото и видео мест обстрела и атак дронов сенаторы предлагают признать новым видом «противоправной, опасной для общества и государства информации».

Также законопроектом будет предложено запретить распространение информации о месте обстрела или месте попадания снаряда, об использовании вооружения, если эта информация позволяет идентифицировать тип или место нахождения таких средств.

Сенаторы отметили, что в условиях проведения специальной военной операции средства массовой информации, а также данные, публикуемые российскими и иностранными гражданами, становятся источником сведений, которые впоследствии используется противником.

Ранее с аналогичной инициативой выступил глава Крыма Сергей Аксёнов. Он отметил, что власти республики подготовят соответствующие федеральные законодательные проекты. Те, кто публикует такие фотографии или видеозаписи, — «вольные или невольные пособники врага», сказал глава Крыма.

11 августа президент России Владимир Путин провёл с членами Совета безопасности РФ оперативное совещание по вопросам информационной безопасности в стране. Глава государства отметил особую важность этого вопроса в настоящее время.